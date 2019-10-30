2019-10-30T09:20:30+03:00
Общество

К 2022 году средняя зарплата уральцев повысится до 49 тысяч

Такую цифру сегодня озвучили на заседании правительства региона
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитикиФото: департамент информполитики
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Средняя зарплата свердловчан к 2022 году вырастет до 49 тысяч рублей – такую цифру сегодня во время заседания правительства области озвучила и. о. министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова. На сегодняшний день, по данным Свердловскстата, средняя зарплата на Урале – 38,6 тысяч рублей.

Согласно базовому сценарию развития региона, в 2020 году в гору пойдут металлургия и машиностроение, а также сельское хозяйство.

- Расходы региональной казны запланированы в объеме 286,9 миллиарда рублей, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. – Прогноз доходов областной казны на 2020 год составит 260 миллиардов рублей, что выше первоначально утвержденного на 11 миллиардов.

Большое внимание в распределении финансов было уделено социальной сфере – на нее в 2020 году будет направлено 186,7 миллиарда рублей. В сферу образования вложат 76 миллиардов, на здравоохранение – 26,4 миллиарда, на физическую культуру и спорт – 6,1 миллиарда, на культуру – 3,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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