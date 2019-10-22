Больше, чем у учителей, но меньше, чем у ученых: свердловскстат подсчитал среднюю зарплату уральцев

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-22T07:50:11+03:00

Теперь цифра составляет 38,6 тысяч рублей – она поднялась на 5%

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Свердловскстат представил свежие данные о средней зарплате среди жителей региона. По данным на август цифра составила 38 600 рублей и выросла чуть больше, чем на 5%. Незначительно вырос доход по большинству специальностей.

Самые большие деньги получают специалисты в сфере научных исследований и разработок – примерно 60,9 тысяч рублей, после них идут специалисты IT-сферы – они получают около 52,3 тысяч рублей.

В целом, высокие зарплаты у тех, кто занимается профессиональной научной и технической деятельностью (49,5 тысяч), у тех, кто добывает полезные ископаемые (46,5 тысяч), у энергетиков (45,7 тысяч) и у тех, кто занимается транспортировкой грузов (46,6 тысяч).

Меньше всего, к сожалению, получают учителя (20,7 тысяч), те, кто занимается различной административной деятельностью (25,7 тысяч) и представители гостиничного бизнеса (23,9 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU