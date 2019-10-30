2019-10-30T07:32:53+03:00
Общество

Екатеринбургский «Антимузей компьютеров», который выгнали арендодатели, обрел новый дом

Теперь их «база» прямо напротив сквера у Драмтеатра
Мария Трапезникова
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Фото: Антимузей компьютеров и видеоигрФото: Антимузей компьютеров и видеоигр
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В конце сентября мы рассказывали историю «Антимузея компьютеров и видеоигр», который выселили из мультимедийного парка «Россия – моя История». Руководство парка не согласилось на новые условия аренды и досрочно расторгло договор. А в музее на тот момент находилось больше восьми тысяч экспонатов.

Накануне «Антимузей компьютеров и видеоигр» переехал в новый дом по адресу улица 8 Марта, 2 – прямо напротив сквера у Драмтеатра. Вход со стороны улицы Володарского.

Фото: Антимузей компьютеров и видеоигр

Фото: Антимузей компьютеров и видеоигр

- Этот дом с большой историей, отражающей во многом историю всей страны. Мы очень рады, что имеем возможность вписать технологии в пространство конструктивизма – это своего рода продолжение забытого стиля 1930-х годов, - рассказали в музее.

Музей переехал в новый дом - прямо напротив сквера у Драмтеатра. Фото: Google Maps

Музей переехал в новый дом - прямо напротив сквера у Драмтеатра. Фото: Google Maps

Хотя на площадке еще идет ремонт, 25 октября там уже состоялись первые экскурсии. Всего, по словам владельцев, планируется открыть восемь локаций, первые три – к 3 ноября. Этот день станет первым официальным рабочим днем музея на новом месте.

- В ходе ремонта мы открыли немало загадок и тайн «дома чекистов». Нам, например, удалось сохранить пол 1932 года, который случайно обнаружили под толстым слоем пыли и грязи, - вспоминают создатели музея.

Фото: Антимузей компьютеров и видеоигр

Фото: Антимузей компьютеров и видеоигр

ИСТОЧНИК KP.RU

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