Восемь тысяч экспонатов могут оказаться на улице: в Екатеринбурге музей компьютеров выселяют из парка «Россия - Моя история»

СЕГОДНЯ 18:46 2019-09-19T18:46:54+03:00

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В Екатеринбурге музей компьютеров выселяют из парка «Россия - Моя история». Руководство мультимедийного парка досрочно расторгает договор аренды с частным «Антимузеем компьютеров и видеоигр». Музей компьютеров, по словам его директора Сергея Мартьянова, единственная подобная организация за пределами Москвы. Сейчас в ней 8 тысяч 102 экспоната. Организация получила уведомление о расторжении договора 17 сентября. Предположительно это случилось из-за того, что музей не согласился на новые условия аренды.

- Думаю, что это все началось с Ночи музеев, когда мы успешно провели мероприятие и у нас было очень большая посещаемость. В Ночь музеев пришло примерно 47% от всех посетителей парка «Россия - Моя история», - добавил директор музея компьютеров.

В ноябре и декабре в музее ждали большой наплыв посетителей. Сейчас им приходится искать новое помещение. Мультимедийный парк предложил Мартемьянову новые условия договора. Если сейчас музей платит парку процент от проданных билетов, то теперь парк хочет установить для организации фиксированную арендную ставку, которая выше, чем они платят обычно.

Фото: Музей компьютеров и игр

- Мы согласны сотрудничать и обсуждать варианты, но действующий договор истекает 31 января 2020 года. Мы предлагали вернуться к новым условиям в феврале. Поэтому они решили расторгнуть договор за четыре месяца до окончания его действия, - говорит директор музея Сергей Мартьянов.

На странице мультимедийного парка «Россия - Моя история» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали свою точку зрения по поводу выселения музея компьютеров.

- При прочтении договора можно обнаружить п. 4.3, согласно которому договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны за 30 дней до момента расторжения. Этим и руководствовалась директор парка, Наталья Прошина, направляя Мартьянову уведомление 9 сентября. Директор парка предложила Сергею Мартьянову пересмотр условий сотрудничества, но на это предложение Сергей предпочел не реагировать. Особое внимание в сложившейся ситуации мы уделяем статье, появившейся в сообществе Музея компьютеров не так давно: здесь Сергей открывает сбор средств на переезд музея, которые в случае сохранения за Музеем нынешней площадки пойдут, якобы, на экскурсии в Музей компьютеров детей из детских домов. Расцениваем это действие как не самое порядочное, где благотворительность используется странным образом, - говорится в заявлении парка.

Как рассказал Комсомолке директор музея компьютеров, они действительно опубликовали просьбу о помощи, но указали, что если она не потребуется, то деньги уйдут на оплату билетов, например, школьникам. Сергей Мартемьянов не понимает негодования парка по этому поводу и не видит здесь не порядочных действий.

На следующей неделе Сергей Мартьянов собирается провести пресс-конференцию. На ней он собирается зачитать открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, лауреатом премии которого становился музей.

ИСТОЧНИК KP.RU