Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-29T08:45:01+03:00

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Минувшим вечером в роддоме горбольницы №40 произошла трагедия: из окна третьего этажа выпала молодая мама. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас по данному факту следователи организовали проверку.

- Вместе с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Истребована и анализируется медицинская документация, касающаяся женщины, опрашиваются очевидцы, сотрудники больницы, а также лица, находившиеся в одной палате с женщиной.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что женщина родила малыша утром 28 октября. По словам следователей, в настоящее время признаков насильственной смерти в случившемся не установлено.

- Известно, что у погибшей были проблемы со здоровьем, но что конкретно случилось и какие обстоятельства послужили причиной, будет установлено в ближайшее время в ходе разбирательства, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU