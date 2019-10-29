2019-10-29T06:42:40+03:00
Происшествия

Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани

К счастью, никто в огне не пострадал
Мария Трапезникова
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В пожаре никто не пострадалВ пожаре никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером в Березовском, в одном из коллективных садов, загорелся частный домик. Очень быстро огонь перекинулся на стоящие рядом две деревянных бани. Диспетчерам вызов пришел в 19:35.

- На площади в 50 «квадратов» полностью сгорел садовый дом, частная баня, а также огнем уничтожена стена еще одной бани, соседской, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место выехали 20 спасателей на пяти спецмашинах – с огнем они расправились за полчаса. В 20:06 пожар полностью потушили. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.

Не так давно мы публиковали советы от свердловских спасателей о том, как следует грамотно вести себя в огнем. Больше всего они пригодятся тем, кто живет в частных домах и пользуется печами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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