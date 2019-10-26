В Екатеринбурге на месте бывшей свалки высадили деревья

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-26T17:36:10+03:00

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Сотрудники «Спецавтобазы» решили сегодня на месте бывшей свалки в Екатеринбурге высадить деревья – местные жители постоянно жаловались на переполненные мусором контейнеры.

- С начала года мы получали письма от жителей в районе дома №46 на улице Коперника. Несмотря на регулярный вывоз отходов, а затем и установку дополнительного бункера для ТКО, проблема не решилась, - рассказали в пресс-службе оператора.

Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Тогда «Спецавтобаза» решилась на альтернативу: площадку с бункером они ликвидировали, а на ее месте установили 38 пластиковых баков для сбора мусора. А для того, чтобы территория не превратилась в свалку, ее засыпали землей и вместе с волонтерами высадили 20 деревьев и 80 метров кустарника.

- Одна из целей – привить культуру обращения с твердыми коммунальными отходами, - объяснили в «Спецавтобазе». – К сожалению, нередко сами жители создают локальные свалки мусора.

Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Кстати, сегодня мы рассказывали, что в некоторых школах Свердловской области в скором времени установят баки для раздельного сбора мусора. Такую инициативу взяли на себя студенты УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU