В Екатеринбурге на месте бывшей свалки высадили деревья
Сотрудники «Спецавтобазы» решили сегодня на месте бывшей свалки в Екатеринбурге высадить деревья – местные жители постоянно жаловались на переполненные мусором контейнеры.
- С начала года мы получали письма от жителей в районе дома №46 на улице Коперника. Несмотря на регулярный вывоз отходов, а затем и установку дополнительного бункера для ТКО, проблема не решилась, - рассказали в пресс-службе оператора.
Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"
Тогда «Спецавтобаза» решилась на альтернативу: площадку с бункером они ликвидировали, а на ее месте установили 38 пластиковых баков для сбора мусора. А для того, чтобы территория не превратилась в свалку, ее засыпали землей и вместе с волонтерами высадили 20 деревьев и 80 метров кустарника.
- Одна из целей – привить культуру обращения с твердыми коммунальными отходами, - объяснили в «Спецавтобазе». – К сожалению, нередко сами жители создают локальные свалки мусора.
Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"
Кстати, сегодня мы рассказывали, что в некоторых школах Свердловской области в скором времени установят баки для раздельного сбора мусора. Такую инициативу взяли на себя студенты УрФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU