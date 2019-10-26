В уральских школах поставят баки для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-26T15:02:47+03:00

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В школах Свердловской области в скором времени поставят баки для раздельного сбора мусора. Такую инициативу взяли на себя студенты УрФУ, которые презентуют свой проект во время зимних каникул на «Тест-драйве». Напомним, что на это мероприятие съезжаются школьники со всего региона, чтобы несколько дней провести в условиях студенческой жизни.

- В нашем вузе подобные емкости уже установлены. Их главная функция – образовательная. Мы учим разделять мусор и понимать важность этого процесса для экологии, - рассказывает автор идеи Юлия Грищенко, студентка второго курса УрФУ.

Фото: пресс-служба УрФУ

Прежде чем предлагать подобную идею на всеобщее обсуждение, бакам был устроен тест-драйв, который они прошли успешно. Студенты считают, что за такими емкостями – будущее, в котором не нужно беспокоиться за экологическое состояние планеты.

- Такие баки есть во многих городах, их становится все больше. Но люди не знают, как ими пользоваться, - добавляют в вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU