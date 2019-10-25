«Выносили на носилках и в масках»: на Урале из огня спасли 52 человека, включая 11 детей

25 Окт. 06:08 2019-10-25T06:09:50+03:00

В Первоуральске рано утром загорелся жилой дом, по лестницам эвакуировали 52 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трехэтажном доме загорелось чердачное перекрытие, но, к счастью, никто не пострадал

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Ранним утром 25 октября в Первоуральске произошел крупный пожар – на улице Ватутина загорелся трехэтажный жилой дом. Диспетчеры зафиксировали вызов в 5:40. В этот момент в здании находилось 52 человека, включая 11 детей. Их всех прибывшие на место спасатели в срочном порядке вывели по лестничным пролетам на улицу.

- Шестерым детям понадобились специальные маски, еще одного мужчину-инвалида пожарные вынесли на носилках, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 20 «квадратов», в доме вспыхнуло чердачное перекрытие. На место выезжали 14 спасателей на семи спецмашинах. Огонь потушили через полчаса, в 6:15. К счастью, по данным МЧС, в огне никто не пострадал.

Кстати, вчера мы раскрыли несколько простых лайфхаков от спасателей о том, как согреться дома и не сгореть самому. Там всего пять очень простых правил, почитайте.

ИСТОЧНИК KP.RU