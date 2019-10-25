«Выносили на носилках и в масках»: на Урале из огня спасли 52 человека, включая 11 детей
Ранним утром 25 октября в Первоуральске произошел крупный пожар – на улице Ватутина загорелся трехэтажный жилой дом. Диспетчеры зафиксировали вызов в 5:40. В этот момент в здании находилось 52 человека, включая 11 детей. Их всех прибывшие на место спасатели в срочном порядке вывели по лестничным пролетам на улицу.
- Шестерым детям понадобились специальные маски, еще одного мужчину-инвалида пожарные вынесли на носилках, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара составила 20 «квадратов», в доме вспыхнуло чердачное перекрытие. На место выезжали 14 спасателей на семи спецмашинах. Огонь потушили через полчаса, в 6:15. К счастью, по данным МЧС, в огне никто не пострадал.
Кстати, вчера мы раскрыли несколько простых лайфхаков от спасателей о том, как согреться дома и не сгореть самому. Там всего пять очень простых правил, почитайте.
ИСТОЧНИК KP.RU