Две школы Урала оштрафовали на 30 тысяч за то, что они кормили детей испорченными обедами

23 Окт. 11:59 2019-10-23T12:00:16+03:00

В Ивделе две школы оштрафовали за то, что они кормили детей испорченными обедами Фото: Алексей БУЛАТОВ

А все потому, что продукты хранились в неисправных холодильниках, а сотрудники работали без спецодежды

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Прокуратура Ивделя проверила две школы в Ивделе - №1 и школу-интернат – и в каждой из них нашла нарушения в помещениях столовых.

Так, из-за сломанных холодильников, не соблюдался температурный режим для хранения продуктов питания. А сотрудники столовой работали без специальной одежды.

ИП, который занимался обеспечением питания в школ, оштрафовали на 11 тысяч рублей, директору выписали штраф в 3,5 тысячи рублей, а всех сотрудников заставили исправить нарушения. В общей сложности со школ списали 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU