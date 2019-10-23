2019-10-23T07:52:00+03:00
Общество

Обновленный филиал № 12 Фонда социального страхования открылся в Екатеринбурге

На сегодняшний день на учете в нем состоит около 100 тысяч человек с инвалидностью
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В процессе серьезного ремонта первого этажа в филиале № 12 произошла перепланировка помещенияВ процессе серьезного ремонта первого этажа в филиале № 12 произошла перепланировка помещения
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Первый на Среднем Урале фронт-офис по предоставлению государственных услуг инвалидам и гражданам, пострадавшим на производстве, начал свою работу в екатеринбургском филиале № 12 Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ. Он позволит жителям из Екатеринбурга, Новоуральска, Верхней Пышмы, Березовского и Сысерти получать госуслуги Фонда социального страхования в современных условиях, удобных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В торжественной церемонии открытия фронт-офиса приняли участие директора всех филиалов Фонда в области

В торжественной церемонии открытия фронт-офиса приняли участие директора всех филиалов Фонда в области

Открытие фронт-офиса стало шагом по повышению доступности услуг в сфере обязательного социального страхования и выполнения государственных социальных обязательств для взрослых и детей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан, а также людей, с которыми произошел несчастный случай на производстве. В процессе серьезного ремонта первого этажа в филиале № 12 произошла перепланировка помещения, ставшего просторным и приспособленным для приема большего количества людей, изменился принцип работы с посетителями благодаря подключению новых подходов и технологий. Для удобства установлено табло электронной очереди со звуковым оповещением, организованы окна регистрации посетителей с учетом особенностей здоровья инвалидов, устроена детская зона.

Теперь на первом этаже специалисты ведут прием документов от граждан, пострадавших на производстве, связанных с оплатой дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, обеспечением их автомобилями, оплатой расходов на профессиональное обучение и переобучение, по бытовому уходу, проезд к месту санаторно-курортного лечения, приобретение лекарственных препаратов. Кроме того, осуществляется прием заявлений, работа с уведомлениями о постановке на учет, а также организован процесс выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации для инвалидов.

Свердловская область стала одним из «пилотных» регионов, в котором возможен сурдоперевод по видеосвязи

Свердловская область стала одним из «пилотных» регионов, в котором возможен сурдоперевод по видеосвязи

Зал оснащен инфоматом, с помощью которого все граждане смогут узнать о государственных услугах, предоставляемых Фондом социального страхования. Свердловская область стала одним из «пилотных» регионов, в котором реализуется проект Фонда сурдо-онлайн. Он обеспечивает сурдоперевод по видеосвязи. В филиале окна регистрации посетителей оснащены планшетами, с помощью которых при обслуживании инвалида по слуху сотрудник запускает сервис и через видеосвязь к ним подключается сурдопереводчик, что помогает общаться гражданину, обратившемуся в Фонд, и специалисту филиала.

- Для того чтобы государственные услуги для инвалидов, для граждан, пострадавших на производстве, были еще ближе и доступнее, мы сегодня открываем этот обновленный фронт-офис, в который обращаются люди, проживающие в Екатеринбурге и близлежащих к нему территориях. На учете в филиале № 12 состоит около 100 тысяч человек с инвалидностью, - рассказала на торжественной церемонии запуска работы фронт-офиса управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц. Она отметила, что некоторое время назад произошли изменения еще в одном екатеринбургском филиале Фонда, занимающемся работой со страхователями, он также был отремонтирован. Полгода велся ремонт в филиале № 12, для этого центральный аппарат Фонда социального страхования выделил денежные средства. Теперь в планах Свердловского отделения обратить дополнительное внимание на филиалы, которые расположены в области.

Управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц

Управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц

В торжественной церемонии открытия фронт-офиса приняли участие директора всех филиалов Фонда – из Карпинска, Ирбита, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Серова, руководители структурных подразделений регионального отделения, работники филиала № 12. Участниками запуска работы фронт-офиса стали уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, представитель аппарата свердловского омбудсмена, руководители региональных общественных организаций обществ инвалидов.

Игорь Мороков, комментируя изменения в филиале, подчеркнул, что все они направлены на то, чтобы получение госуслуг «сделать более открытым, прозрачным для граждан, отвечающим современным тенденциям». Отметим, что в филиале появился специальный детский «уголок», который расписывали учащиеся Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра. По словам детского омбудсмена, создание комфортной среды для граждан, когда они обращаются для решения того или иного вопроса в государственное учреждение, является безусловным шагом вперед и позволяет более эффективно работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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