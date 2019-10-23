2019-10-23T07:34:57+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил дело после пропажи на Урале 14-летней Олеси Ежовой

Сейчас следователи опрашивают всех ее знакомых и родственников
Мария Трапезникова
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: сообщество "Туринск LIVE"Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: сообщество "Туринск LIVE"
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Туринский межрайонный следственный комитет возбудил уголовно дело по статье «Убийство» после пропажи 14-летней Ежовой Олеси. Она ушла из школы рано утром, 21 октября, но домой так и не вернулась.

- Сейчас весь комплекс следственных действий направлен на установление ее местонахождения: опрос, допрос, осмотр места происшествия. Также проводятся поисковые мероприятия, - добавили в СУ СКР.

Накануне днем, 22 октября, волонтеры обнаружили рюкзак Олеси на берегу реки Тура, рядом с которой она обычно ходила в школу. А сегодня к поискам присоединился отряд «Прорыв» из Екатеринбурга.

Если вы вдруг где-то видели Олесю или знаете, где она может находиться, позвоните по телефону: 8 (900) 044-02-20 (Наталья, руководитель отряда «Прорыв»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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