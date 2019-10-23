2019-10-23T07:29:23+03:00
Происшествия

«Ее рюкзак нашли на берегу реки»: на Урале третьи сутки ищут рыжую девочку-подростка с бирюзовыми глазами

Олеся Ежова ушла в школу рано утром 21 октября, но домой так и не вернулась
Мария Трапезникова
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Девочка пропала еще 21 октября. Фото: соцсетиДевочка пропала еще 21 октября. Фото: соцсети
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В Туринске, что в Свердловской области, уже несколько дней ведутся поиски 14-летней Ежовой Олеси Владимировны. 21 октября девочка ушла в школу, но так и домой после так и не вернулась. На одной из ее страниц в соцсети «ВКонтакте» указано, что последний раз она была в сети 21 октября в 7:54. За помощью обратились ее родственники.

Фото: сообщество "Туринск LIVE"

Фото: сообщество "Туринск LIVE"

По данным сообщества «Туринск LIVE», последний раз ее рюкзак видели недалеко от реки Тура, где обычно пролегает путь Олеси в школу.

- Были вызваны водолазы из города Тавда. Днем 22 октября обследовали дно реки. Пока безрезультатно, - говорят в сообществе.

Накануне водолазы обследовали дно реки, где на берегу нашли сумку девочки, но пока безрезультатно. Фото: сообщество "Туринск LIVE"

Накануне водолазы обследовали дно реки, где на берегу нашли сумку девочки, но пока безрезультатно. Фото: сообщество "Туринск LIVE"

К поискам уже подключился поисковый отряд «Прорыв» из Екатеринбурга.

Приметы: среднее телосложение, рост 167 сантиметров, рыжие волосы и бирюзовые глаза.

На момент пропажи была одета в светло-бежевую куртку с большим воротником, синие джинсы с завышенной талией, черные лакированные ботинки и серую вязаную кофту.

Если вы вдруг где-то видели Олесю или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Наталья, руководитель отряда «Прорыв»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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