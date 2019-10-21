2019-10-21T16:08:55+03:00
Происшествия

«Ударил кулаком по лицу и набросился сверху»: екатеринбуржцу, изнасиловавшему свою подругу, дали четыре года тюрьмы

Молодой человек сбежал с места преступления, но через пару дней сам пришел к следователям и сдался
Мария Трапезникова
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Молодой человек ударил подругу кулаком и изнасиловал, а потом, поняв, что натворил, сбежалМолодой человек ударил подругу кулаком и изнасиловал, а потом, поняв, что натворил, сбежалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного 27-летнего жителя, которого обвиняют в изнасиловании своей 18-летней подруги. В марте этого года молодой человек праздновал день рождения и решил пригласить к себе нескольких друзей.

- После того как все гости разошлись, кроме одной 18-летней девушки, молодой человек решил удовлетворить свои низменные потребности, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чтобы девушка не сопротивлялась, он со всей силы ударил ее кулаком по лицу, а затем набросился сверху и изнасиловал. А потом он понял, что натворил, и сбежал. Но уже через пару дней самостоятельно пришел в следственный отдел и сдался.

Суд назначил ему четыре года колонии общего режима, а также обязал выплатить пострадавшей девушке 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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