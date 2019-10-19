2019-10-19T16:13:13+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском ночного насильника отправили под арест

Ему грозит до шести лет лишения свободы
Лев ИСТОМИН
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Фоторобот насильника, который распространили по городу во время поиска насильника. Фото: KU66.RUФоторобот насильника, который распространили по городу во время поиска насильника. Фото: KU66.RU
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В Каменске-Уральском на этой неделе поймали 37-летнего мужчину, который 10 октября напал на девушку в районе Байновского сада и изнасиловал ее. Криминальный инцидент произошел в первом часу ночи, когда горожанка возвращалась домой.

Злоумышленника искали несколько дней, а в пятницу отправили в СИЗО, сообщает информационный портал KU66.RU.

- Под давлением неопровержимых доказательств он признал свою вину. 18 октября в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят силовики.

Мужчину проверят на совершение аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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