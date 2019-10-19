В Каменске-Уральском ночного насильника отправили под арест
В Каменске-Уральском на этой неделе поймали 37-летнего мужчину, который 10 октября напал на девушку в районе Байновского сада и изнасиловал ее. Криминальный инцидент произошел в первом часу ночи, когда горожанка возвращалась домой.
Злоумышленника искали несколько дней, а в пятницу отправили в СИЗО, сообщает информационный портал KU66.RU.
- Под давлением неопровержимых доказательств он признал свою вину. 18 октября в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят силовики.
Мужчину проверят на совершение аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU