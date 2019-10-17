Под Екатеринбургом за 44 миллиона починят трассу
Под Екатеринбургом, на подъезде к поселку Шабровский, починять трассу. На это планируют потратить 43,8 миллиона рублей – соответствующая документация появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступило управление автомобильных дорог.
- Рабочим придется довести до идеального состояния 3,8 тысячи километра, - отмечается в документе. – Подрядчик обязан будет закатать все ямы и трещины, очистить расположенные рядом трубы, а также починить подъезды к остановкам.
Участок должны отремонтировать к 20 августа 2020 года. Аукцион продлится до 29 октября этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU