2019-10-17T09:27:40+03:00
Общество

Под Екатеринбургом за 44 миллиона починят трассу

Работы должны закончить к 20 августа следующего года
Мария Трапезникова
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Под Екатеринбургом за 44 миллиона починят трассуПод Екатеринбургом за 44 миллиона починят трассуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Под Екатеринбургом, на подъезде к поселку Шабровский, починять трассу. На это планируют потратить 43,8 миллиона рублей – соответствующая документация появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступило управление автомобильных дорог.

- Рабочим придется довести до идеального состояния 3,8 тысячи километра, - отмечается в документе. – Подрядчик обязан будет закатать все ямы и трещины, очистить расположенные рядом трубы, а также починить подъезды к остановкам.

Участок должны отремонтировать к 20 августа 2020 года. Аукцион продлится до 29 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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