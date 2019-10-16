«Теперь надо проводить в микрорайонах»: глава Екатеринбурга рассказал о судьбе опросов
Глава Ектаеринбурга Александр Высокинский рассказал, будут ли еще в столице Урала проводиться опросы, подобные тому, который состоялся 13 октября, а также высказался об итогах минувшего голосования по строительству храма.
- Мы первыми в России прошли этот пусть, - цитирует Высокинского пресс-служба мэрии. – Был создан эффективный и демократичный механизм для решения проблем и спорных ситуаций в будущем. Многие города теперь изучают опыт Екатеринбурга.
Еще одна главная задача, которая теперь стоит перед властью – сделать похожие опросы более локальными и проводить уже не по городу, а по конкретным районам и микрорайонам.
Александр Высокинский также высказался о наболевшей теме для жителей поселка Шабровский, где, согласно генплану развития мегаполиса, должны построить новый мусороперерабатывающий завод. Он отметил, что без согласия горожан ничего сделано не будет.
- Люди должны быть уверены в том, что не будет нанесен ущерб экологии, что будут созданы новые рабочие места и необходимая инфраструктура, - добавил глава города. – Моя принципиальная позиция заключается в том, что без согласия жителей строительство недопустимо.
ИСТОЧНИК KP.RU