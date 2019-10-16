«Теперь надо проводить в микрорайонах»: глава Екатеринбурга рассказал о судьбе опросов

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-16T10:30:32+03:00

Александр Высокинский рассказал, будут ли еще в Екатеринбурге проводится опросы, подобные тому, который состоялся в минувшее воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Ектаеринбурга Александр Высокинский рассказал, будут ли еще в столице Урала проводиться опросы, подобные тому, который состоялся 13 октября, а также высказался об итогах минувшего голосования по строительству храма.

- Мы первыми в России прошли этот пусть, - цитирует Высокинского пресс-служба мэрии. – Был создан эффективный и демократичный механизм для решения проблем и спорных ситуаций в будущем. Многие города теперь изучают опыт Екатеринбурга.

Еще одна главная задача, которая теперь стоит перед властью – сделать похожие опросы более локальными и проводить уже не по городу, а по конкретным районам и микрорайонам.

Александр Высокинский также высказался о наболевшей теме для жителей поселка Шабровский, где, согласно генплану развития мегаполиса, должны построить новый мусороперерабатывающий завод. Он отметил, что без согласия горожан ничего сделано не будет.

- Люди должны быть уверены в том, что не будет нанесен ущерб экологии, что будут созданы новые рабочие места и необходимая инфраструктура, - добавил глава города. – Моя принципиальная позиция заключается в том, что без согласия жителей строительство недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU