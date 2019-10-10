2019-10-10T09:48:29+03:00
Общество

«Без одобрения жителей решение не примем»: глава Екатеринбурга – о свалке в поселке Шабровский

Объект появился на карте генплана, но местные жители выступили против
Мария Трапезникова
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Высокинский отметил, что без одобрения местных жителей мусорный полигон в Шабрах строить не будутВысокинский отметил, что без одобрения местных жителей мусорный полигон в Шабрах строить не будутФото: Галина Соловьева
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах по поводу строительства мусоросортировочного завода и полигона на Юге города, около поселка Шабровский.

Он появился на карте генплана развития города до 2035 года. Многие выступили против такой инициативы, однако мэр успокоил всех и отметил, что «без одобрения жителей никакого решения принято быть не может».

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

- В связи с неоднократным обращением жителей Екатеринбурга и Сысертского ГО, а также с целью исключения негативных отзывов о размещении в южной части города полигона ТКО рекомендую до 5 ноября провести встречу с инициативной группой с целью презентации размещения данных объектов в южной части города Екатеринбурга, - говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.

Высокинский отмечает, что перед принятием решения должны пройти общественные слушания, и даже сам готов помочь с их организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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