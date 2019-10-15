СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-15T18:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественники пожаловались на вырубку деревьев в центре Екатеринбурга. По их словам в Литературном квартале от большинства деревьев остались только пеньки. Активисты назвали такое благоустройство «варварским»

- Варварское «благоустройство» добралось до Литературного квартала. Как минимум одно дерево выкорчевано, часть распилена на пеньки, техника ездит по скверу без применения каких-либо мер защиты, - написали общественники в группе ВКонтакте «Парки и скверы Екатеринбурга».

Фото: группа ВКонтакте "Парки и скверы Екатеринбурга"

В администрации города КП-Екатеринбург сказали, что ни одного дерева в Литературном квартале не тронуто. А ремонтные работы и обновление покрытия ведутся на площадке у памятника Пушкину.

- Рабочие убирают возрастные деревья с угрожающем наклоном ствола, находившиеся на большой высоте - до 35 метров над пешеходными тротуарами. На месте снесенных будут посажены новые деревья, - добавили в администрации Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU