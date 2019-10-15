В городской Думе намерены утвердить опрос, как новый механизм принятия решений горожанами

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-15T15:11:57+03:00

Председатель Комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев намерен вынести этот на обсуждение уже 16 октября. Фото: личная страница Алексея Вихарева в Facebook

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Избирательная комиссия Екатеринбурга уже признала первый городской опрос состоявшимся и внесла соответствующий пакет документов на рассмотрение Комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Ближайшее заседание комиссии состоится 16 октября, на нем депутаты рассмотрят протокол первого общегородского опроса граждан по вопросу места размещения собора Святой Екатерины.

Сейчас в утвержденной повестке нет этого вопроса, но его планирует вынести на обсуждение председатель Комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Алексей Вихарев. После одобрения документов со стороны Комиссии по местному самоуправлению, вопрос вынесут на обсуждение в городскую Думу, которая должна окончательно утвердить результаты опроса.

- Мы с коллегами принимали активное участие в подготовке опроса и внимательно следили за тем, как проходило голосование. В ближайшее время все недочеты будут проанализированы, и мы продолжим пошагово развивать создаваемую систему учета мнения горожан, - прокомментировал инициативу депутат на своей личной странице в Facebook.

Процесс утверждения опроса, как нового механизма принятия коллективных решений уже запущен, а полученный опыт признан положительным по мнению председателя Комиссии. Депутаты рассчитывают, что в обозримом будущем этот механизм будут перенимать у нас и другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU