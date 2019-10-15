Чумазая, вонючая, но счастливая: под Екатеринбургом нашли черную лисичку Юку

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-15T11:06:15+03:00

Она почти неделю пряталась от хозяйки по каналам и кустам

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В Березовском нашли чернобурую лисичку Юку, которая пряталась по каналам и кустам от хозяйки почти неделю. Ее обнаружили сотрудники мусорной компании «СпецАвто», которая находится на улице Строителей, где лисичку изначально и потеряли.

Лисица пряталась от хозяйки почти неделю. Фото: сообщество "Сила Березовского в людях"

- Сейчас Юка, чумазая, вонючая, но счастливая уже дома и разместилась на руках хозяйки Даши, - рассказали волонтеры фонда «Подари свою доброту», что находится в Березовском. – Несколько десятков звонков с информацией о том, где видели Юку, хозяйка получила на свой телефон и выезжала по каждому сигналу.

Ловили ее с помощью специальной сетки. Фото: сообщество "Сила Березовского в людях"

Помогли Дарье вернуть лисичку волонтеры местного фонда. Фото: сообщество "Сила Березовского в людях"

Лисицу искали чуть ли не всем городком – она сбежала с поводка 10 октября во время ночной прогулки. А из-за того, что она, в силу своей породы, слишком быстро передвигается, ее было очень трудно поймать.

ИСТОЧНИК KP.RU