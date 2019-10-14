2019-10-14T15:19:41+03:00
Происшествия

Уральские сыщики отправились в Челябинск, чтобы найти пропавшую Ксению Каторгину

У силовиков есть все основания предполагать, что девушка стала жертвой преступников
Олег Галимов
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Пока в Екатеринбурге продолжается поиск пропавшей Ксении Каторгиной, лучшие сыщики области работают в соседнем регионе. Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, на Южный Урал командировали порядка 10 человек.

- В служебной командировке в Челябинской области по указанию начальника регионального полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова работают угсотрудники ОВД Березовского и их коллеги из оперативных подразделений ГУ МВД. Группа численностью порядка 10 человек. Сыщики отрабатывают до мельчайших деталей каждую зацепку, проверяют алиби склонных к такого рода гнусным делам лиц, ранее судимых, так называемых гастролеров и склонных к жестоким расправам. Оперуполномоченные ведут расследование в тесном взаимодействии с нашими партнерами из Следственного комитета. Руководитель отдела полиции Березовского Александр Возчиков в ежедневном режиме докладывает о проделанной работе генералу Мешкову, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Полную информацию о пропаже Ксении Каторгиной вы можете прочитать здесь.

Силовики просят помощи в поисках пропавшей Ксении Каторгиной.Видео: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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