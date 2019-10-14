2019-10-14T14:27:39+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле завершились поиски Виктории Мубаракшиной

Женщина ушла из дома еще 9 октября и пропала по пути в больницу
Мария Трапезникова
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Женщина ушла из дома еще 9 октября. Фото: соцсетиЖенщина ушла из дома еще 9 октября. Фото: соцсети
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В Нижнем Тагиле завершились поиски 38-летней Виктории Мубаракшиной, которая 9 октября ушла из дома на прием к врачу и пропала прямо по дороге. Как сообщили волонтеры из ПСО «Лиза Алерт», ее нашли живой и здоровой.

- Де, с ней все в порядке, сейчас находится с супругом, который ее забрал к себе. В скором времени встретимся с заявителем – с ее матерью, - добавили в отряде.

Так таинственно женщина исчезла из-за того, что у нее проблемы со здоровьем, из-за которых она порой забывает, где находится. Но, главное, что сейчас она с родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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