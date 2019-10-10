В Нижнем Тагиле по дороге в больницу таинственно исчезла женщина

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-10T17:14:23+03:00

Виктория Мубаракшина не вернулась домой 9 октября и родные забили тревогу

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Во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле таинственно пропала женщина. Виктория Мубаракшина ушла из дома 9 октября на прием в больницу. По дороге она исчезла. Уже вечером мать 38-летней свердловчанки забила тревогу и написала заявление в полицию. Поисками занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- Сейчас несколько групп волонтеров прочесывают Нижний Тагил, - говорят в «Лиза Алерт».

Отметим, что последний раз в социальные сети женщина заходила 9 октября в 16:00.

Приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: светло-русые, длинные

В день исчезновения Виктория была одета в синие джинсы, темно-синюю куртку и черные осенние полусапоги.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Виктории Мубаракшиной, просят сообщать волонтерам по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU