В Нижнем Тагиле по дороге в больницу таинственно исчезла женщина
Во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле таинственно пропала женщина. Виктория Мубаракшина ушла из дома 9 октября на прием в больницу. По дороге она исчезла. Уже вечером мать 38-летней свердловчанки забила тревогу и написала заявление в полицию. Поисками занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт».
- Сейчас несколько групп волонтеров прочесывают Нижний Тагил, - говорят в «Лиза Алерт».
Отметим, что последний раз в социальные сети женщина заходила 9 октября в 16:00.
Приметы пропавшей:
Рост: 165 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: светло-русые, длинные
В день исчезновения Виктория была одета в синие джинсы, темно-синюю куртку и черные осенние полусапоги.
Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Виктории Мубаракшиной, просят сообщать волонтерам по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU