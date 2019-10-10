2019-10-10T17:14:23+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле по дороге в больницу таинственно исчезла женщина

Виктория Мубаракшина не вернулась домой 9 октября и родные забили тревогу
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле таинственно пропала женщина. Виктория Мубаракшина ушла из дома 9 октября на прием в больницу. По дороге она исчезла. Уже вечером мать 38-летней свердловчанки забила тревогу и написала заявление в полицию. Поисками занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- Сейчас несколько групп волонтеров прочесывают Нижний Тагил, - говорят в «Лиза Алерт».

Отметим, что последний раз в социальные сети женщина заходила 9 октября в 16:00.

Приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: светло-русые, длинные

В день исчезновения Виктория была одета в синие джинсы, темно-синюю куртку и черные осенние полусапоги.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Виктории Мубаракшиной, просят сообщать волонтерам по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборная Польши, ранее приземлившаяся в Челябинске из-за закрытия Кольцово, долетела до Екатеринбурга
«Зажал и потащил в кусты»: в Екатеринбурге на девушку напал неизвестный молодой человек
Новые скамейки и исторические стелы: в Екатеринбурге открыли обновленную площадь Обороны
В онкодиспансере Свердловской области впервые удалили опухоль через дыхательные пути
В Екатеринбурге после ремонта открыли Детскую городскую поликлинику № 13
Екатеринбуржца, сбившего насмерть школьницу в Каменске-Уральском отправили в колонию на семь лет
В Екатеринбурге студенты обратились к мэру с просьбой защитить их
Вадим Самойлов представляет в Екатеринбурге новую концертную программу
После эвакуации аварийно севшего самолета, аэропорт Кольцово возобновил работу
Самолет, севший на «брюхо» в Кольцово, отбуксировали на военный аэродром