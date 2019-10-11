В Нижнем Тагиле художники разрисовали многоэтажку в стиле осени
Уличное стрит-арт искусство дошло и до Нижнего Тагила. Всю эту неделю художники во главе с Ильей Вьюговым разрисовывают фасад жилой многоэтажке на улице Фрунзе,28.
Проект был таким. Фото: "Нижний Тагил"
Сейчас там, вместо серых стен появился яркий осенний пейзаж. Работать начали еще 7 октября и планировали завершить через пару дней. Многие местные жители восприняли нововведения очень положительно.
- Рисунки на высоте – это круто. Осенью Тагил – серый город, его нужно разукрашивать. Такие позитивные изменения - отличный повод для хорошего настроения. И вообще: городу нужен свой фестиваль граффити. У нас много талантливой молодежи и серых стен, - рассказал «Комсомолке» местный житель Алексей.
Фото: "Нижний Тагил"
Посмотрите, как здорово получилось.
Фото: "Нижний Тагил"
Фото: "Нижний Тагил"
ИСТОЧНИК KP.RU