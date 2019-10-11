2019-10-11T11:12:14+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле художники разрисовали многоэтажку в стиле осени

Картинка появилась на фасаде дома за пару дней
Мария Трапезникова
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Эта фотография была сделана вчера - художники проводили последние штрихи. Фото: "Нижний Тагил"Эта фотография была сделана вчера - художники проводили последние штрихи. Фото: "Нижний Тагил"
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Уличное стрит-арт искусство дошло и до Нижнего Тагила. Всю эту неделю художники во главе с Ильей Вьюговым разрисовывают фасад жилой многоэтажке на улице Фрунзе,28.

Проект был таким. Фото: "Нижний Тагил"

Проект был таким. Фото: "Нижний Тагил"

Сейчас там, вместо серых стен появился яркий осенний пейзаж. Работать начали еще 7 октября и планировали завершить через пару дней. Многие местные жители восприняли нововведения очень положительно.

- Рисунки на высоте – это круто. Осенью Тагил – серый город, его нужно разукрашивать. Такие позитивные изменения - отличный повод для хорошего настроения. И вообще: городу нужен свой фестиваль граффити. У нас много талантливой молодежи и серых стен, - рассказал «Комсомолке» местный житель Алексей.

Фото: "Нижний Тагил"

Фото: "Нижний Тагил"

Посмотрите, как здорово получилось.

Фото: "Нижний Тагил"

Фото: "Нижний Тагил"

Фото: "Нижний Тагил"

Фото: "Нижний Тагил"

ИСТОЧНИК KP.RU

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