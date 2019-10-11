2019-10-11T09:29:25+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом элитный внедорожник врезался в школьный автобус, в котором были дети

К счастью, все обошлось без жертв
Мария Трапезникова
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Во время столкновения в автобусе находилось 9 детей. Фото: ГИБДД по Свердловской областиВо время столкновения в автобусе находилось 9 детей. Фото: ГИБДД по Свердловской области
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Накануне днем, 10 октября, недалеко от поселка Косулино элитный внедорожник Audi Q7 столкнулся со школьным автобусом, в котором находились дети. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области и добавили, что никто из детей, к счастью, не пострадал.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- ДТП с участием автобуса произошло 10 октября в районе Косулино. Все, к счастью, остались целы. Водитель Audi допустил касательное столкновение с автобусом, в котором находились девять маленьких пассажиров, - уточнили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Вчера вечером произошло еще одно ДТП, которое закончилось несколько печальней – под Асбестом женщина-водитель сбила лежащего на дороге велосипедиста. Мужчина упал с велосипеда, хотел подняться, как тут на него наехал автомобиль. Из-за сильного удара он скончался до приезда скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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