«Увидела на расстоянии вытянутой руки»: на Урале легковушка насмерть сбила велосипедиста
Накануне вечером на третьем километре трассы Асбест – Малышева произошла серьезная авария, в результате которой погиб велосипедист. Инцидент произошел в 20:40. Женщина-водитель рассказала, что увидела его лежащим на дороге, на расстоянии вытянутой руки в свете фар.
- По всей видимости, велосипедист упал и пытался подняться. Женщина попыталась экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось, - рассказали в отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – От сильного удара он получи тяжелые травмы, от которых скончался еще до приезда врачей.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции, выехавшие на место, рассказали, что на одежде погибшего мужчины не было светоотражающих элементов.
- Велосипедист возвращался домой, в Асбест, из сада, - добавили в ГИБДД.
Сейчас сотрудники полиции будут разбираться в деталях произошедшего: с какой скоростью ехал автомобиль, и была ли у водителя возможность избежать наезда.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать ПДД и быть более внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU