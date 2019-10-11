«Увидела на расстоянии вытянутой руки»: на Урале легковушка насмерть сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-11T08:30:21+03:00

Мужчина упал с велосипеда, пытался подняться, и в этот момент на него наехал автомобиль

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Накануне вечером на третьем километре трассы Асбест – Малышева произошла серьезная авария, в результате которой погиб велосипедист. Инцидент произошел в 20:40. Женщина-водитель рассказала, что увидела его лежащим на дороге, на расстоянии вытянутой руки в свете фар.

- По всей видимости, велосипедист упал и пытался подняться. Женщина попыталась экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось, - рассказали в отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – От сильного удара он получи тяжелые травмы, от которых скончался еще до приезда врачей.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции, выехавшие на место, рассказали, что на одежде погибшего мужчины не было светоотражающих элементов.

- Велосипедист возвращался домой, в Асбест, из сада, - добавили в ГИБДД.

Сейчас сотрудники полиции будут разбираться в деталях произошедшего: с какой скоростью ехал автомобиль, и была ли у водителя возможность избежать наезда.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать ПДД и быть более внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU