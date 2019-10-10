2019-10-10T11:01:39+03:00
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге временно перестал принимать рейсы

Здесь совершил аварийную посадку военный самолет
Лев ИСТОМИН
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Самолет сейчас будут убирать со взлетной полосыСамолет сейчас будут убирать со взлетной полосыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 10 октября, в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» экстренно сел военный самолет без шасси Ан-12. По слова очевидцев, воздушное судно дымилось после посадки.

Сразу после этого из главной воздушной гавани Среднего Урала временно перестали принимать рейсы. Также из аэропорта не вылетают текущие рейсы.

- В результате нештатной посадки воздушного судна, в аэропорту «Кольцово» временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта.

В Екатеринбурге совершил посадку военный самолет.Видео: телеграм-канал "Екатеринбург №1"

В соцсетях пассажиры рейса который должен приземлиться в Екатеринбурге, написали, что их борт отправили в Тюмень. Как сообщают «КП-Екатеринбург» читатели, сейчас из Екатеринбурга не могут вылететь в Москву пять рейсов, еще один задерживается перед вылетом в Уфу, и один – в Новосибирск. Эта информация есть на онлайн-табло аэропорта.

Табло с информацией о задержанных рейсах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Табло с информацией о задержанных рейсахФото: Алексей БУЛАТОВ

На борту воздушного судна, которое экстренно приземлилось в уральской столице, по предварительным данным, было 20 человек, из них 6 человек – члены экипажа.

На месте работают пять пожарных расчетов и четыре кареты скорой помощи.

Отметим, что соседняя взлетная полоса в аэропорту сейчас тоже закрыта - здесь проводятся ремонтные дорожные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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