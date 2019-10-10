Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге временно перестал принимать рейсы
В четверг, 10 октября, в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» экстренно сел военный самолет без шасси Ан-12. По слова очевидцев, воздушное судно дымилось после посадки.
Сразу после этого из главной воздушной гавани Среднего Урала временно перестали принимать рейсы. Также из аэропорта не вылетают текущие рейсы.
- В результате нештатной посадки воздушного судна, в аэропорту «Кольцово» временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта.
В Екатеринбурге совершил посадку военный самолет.Видео: телеграм-канал "Екатеринбург №1"
В соцсетях пассажиры рейса который должен приземлиться в Екатеринбурге, написали, что их борт отправили в Тюмень. Как сообщают «КП-Екатеринбург» читатели, сейчас из Екатеринбурга не могут вылететь в Москву пять рейсов, еще один задерживается перед вылетом в Уфу, и один – в Новосибирск. Эта информация есть на онлайн-табло аэропорта.
Табло с информацией о задержанных рейсахФото: Алексей БУЛАТОВ
На борту воздушного судна, которое экстренно приземлилось в уральской столице, по предварительным данным, было 20 человек, из них 6 человек – члены экипажа.
На месте работают пять пожарных расчетов и четыре кареты скорой помощи.
Отметим, что соседняя взлетная полоса в аэропорту сейчас тоже закрыта - здесь проводятся ремонтные дорожные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU