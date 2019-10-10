Общественники Екатеринбурга обвинили мэрию в некачественном ремонте дорог

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-10T10:26:20+03:00

Общественники Екатеринбурга обвинили мэрию в том, что те оплатили некачественный ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их не устроило, что власти города выплатили подрядчикам большие деньги за «некачественную работу»

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Администрация Екатеринбурга выплатила компании «Уралдортехнологии», которая занималась ремонтами дорог в городе, 88,5 миллионов рублей. Это деньги за реконструкцию улицы Шефская.

Однако некоторые городские общественники утверждают, что выполнена она некачественно. В частности, руководитель уральского филиала «Трансперенси Интернешнл – Россия» Екатерина Петрова и активист Алексей Беззуб.

- На приемке у них развалились почти все керны (адреса у меня есть). И именно по этим самым кернам мы сегодня проехались, в надежде увидеть свежий переделанный асфальт, учитывая, что акты все подписаны. Только в одном месте из пяти, где были претензии, вроде что-то сделано, но это не точно, — пишет у себя в Facebook Петрова.

В МГУ «Городское благоустройство», которое являлось подрядчиком, отметили, что на некоторых участках действительно были «проколы», однако они в скором времени были исправлены и доведены до нормативов.

- Отсутствует сцепление между выравнивающим слоем и отфрезерованной поверхностью в двух из трех точек. Комиссионно были определены участки несоответствия, - цитирует их слова пресс-служба мэрии города. – После устранения недостатков (фрезерование и устройство нового покрытия) произведен повторный отбор, по результатам получен протокол о соответствии нормативным требованиям.

Кстати, напомним, что не так давно Александр Высокинский уволил одного из руководителей «Городского благоустройства» из-за того, что тот постоянно срывал сроки во время работ в сквере за Оперным театром.

ИСТОЧНИК KP.RU