Внук Бориса Ельцина поделился редкой фотографией недовольного дедушки

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-09T15:12:23+03:00

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Внук первого президента России Бориса Ельцина поделился редкими архивными фотографиями своего дедушки. К слову, потомок бывшего главы государства, полный тезка – тоже Борис Ельцин. На своей страничке в Instagram он выложил снимок, сделанный в 1996 году о одном из магазинов.

-Борис Ельцин недовольно приобретает толстовку для своего внука в одном из магазинов одежды, 1996 год, - подписал снимок внук.

За пару часов публикация набрала 300 лайков и несколько десятков комментариев. Однако не многие пользователи снимок и написали гневные комментарии в адрес Ельцина.

yeltsinboris Внук Бориса Ельцина поделился редкой фотографией дедушки

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ИСТОЧНИК KP.RU