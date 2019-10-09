2019-10-09T15:12:23+03:00
Общество

Внук Бориса Ельцина поделился редкой фотографией недовольного дедушки

Архивный снимок сделан в 1996 году
Юлия СТАЛИНА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Внук первого президента России Бориса Ельцина поделился редкими архивными фотографиями своего дедушки. К слову, потомок бывшего главы государства, полный тезка – тоже Борис Ельцин. На своей страничке в Instagram он выложил снимок, сделанный в 1996 году о одном из магазинов.

-Борис Ельцин недовольно приобретает толстовку для своего внука в одном из магазинов одежды, 1996 год, - подписал снимок внук.

За пару часов публикация набрала 300 лайков и несколько десятков комментариев. Однако не многие пользователи снимок и написали гневные комментарии в адрес Ельцина.

yeltsinborisyeltsinboris
Внук Бориса Ельцина поделился редкой фотографией дедушки
389 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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