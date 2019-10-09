2019-10-09T13:40:06+03:00
Общество

Дорожники на полтора месяца закрывают движение по улице Калинина

На участке будут прокладывать сеть ливневок
Мария Трапезникова
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Дорожники временно закроют движение по улице КалининаДорожники временно закроют движение по улице КалининаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорожники временно перекрывают движение по улице Калинина между Стахановской и Ильича. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- С 14 октября по 1 декабря на участке будут строить сеть дождевой канализации в районе дома №26а по Калинина, - отметили там.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Объехать можно будет по улицам Стахановской – Уральских рабочих – Ильича – Калинина. После завершения работ строители восстановят все перекопанные участки. А горожан просят с пониманием отнестись к этой ситуации и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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