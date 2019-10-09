2019-10-09T13:18:21+03:00
Общество

«Сиди у себя в норе»: Депутат из Екатеринбурга ответил Варламову

Александр Колесников убежден, что свой город знает лучше, чем столичный блогер
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
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Александр Колесников лучше знает жизнь города, чем столичный блогерАлександр Колесников лучше знает жизнь города, чем столичный блогерФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале октября депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что городские скверы и парки – это рассадник преступности и наркомании. Поэтому деньги из городского бюджета тратить не стоит.

На эту позицию отреагировал столичный блогер и урбанист Илья Варламов. Он заявил, что Колесников ничего не понимает в том, как устроена жизнь города.

Александр Колесников оценил слова Варламова в свой адрес и ответил в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»:

- Скажу блогеру: сиди у себя в норе, к нам не лезь, разберемся сами. Учить нас не нужно. Как устроена жизнь, я, как никто другой знаю, потому что в этом городе родился и вырос, - заявил народный избранник.

Отметим, что депутат возглавляет в Гордуме комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Радиорубка.Александр Евгеньевич Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы Иван Волков, юрист, общественник

«Скверная тема» приобрела в Екатеринбурге резонанс после противостояния в сквере у Драмтеатра, где промышленники собирались возвести храм Святой Екатерины к 300-летию города.

После этого администрация Екатеринбурга назначила опрос на 13 октября, чтобы выбрать место для стройки. Также глава города Александр Выскоинский распорядился обозначить границы скверов и перевести их в отдельную категорию земель, чтобы защитить от застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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