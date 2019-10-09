Кэшбэк растет: МегаФон вернет уральцам до 30% затрат на услуги связи

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-09T10:42:43+03:00

Чем выше стаж в «МегаФоне» – тем больше бонусов можно получить обратно на счет

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Оператор предложил абонентам получать повышенный кэшбэк за лояльность. Чем выше стаж в «МегаФоне» – тем больше бонусов можно получить обратно на счет.

Максимальный размер кэшбэка в 30% установлен на новых тарифах «Включайся!». Таким не могут похвастаться ни банки, ни торговые сети. Треть расходов от абонентских платежей и оплаты роуминга могут вернуть те, кто пользуется одним номером в течение двух лет.

«Новичков» тоже порадуют бонусами. Стартовый размер кэшбэка 10% предусмотрен для тех, кто только перешел на МегаФон и обслуживается до трех месяцев. Потом он вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%.

Это действительно много, считают эксперты телекома. «Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с МегаФон, – отмечает Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics. – И, если абонент переходил с тарифа на тариф, стаж все равно копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге».

Использовать кэшбэк можно на безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. А также покупку книг, фильмов, музыки в приложениях или гаджетов в салонах и интернет-магазине МегаФона. Всего порядка 20 позиций.

В пресс-службе оператора отметили, что кэшбэк был запущен еще весной, и в течение полугода в компании изучали опыт и пожелания абонентов. Новый продукт – ответ на запросы людей. Теперь клиенты могут прокачать свой тариф без дополнительных затрат или купить на бонусы мобильные устройства. А лояльные к МегаФону клиенты получат больше: чем дольше пользуетесь – тем больше кэшбэка.