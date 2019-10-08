2019-10-08T16:52:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге покажут московскую постановку «Лебединого озера»

Представление пройдет с симфоническим оркестром
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге покажут московскую постановку «Лебединого озера»В Екатеринбурге покажут московскую постановку «Лебединого озера»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге покажут московскую постановку «Лебединого озера». Представление пройдет с симфоническим оркестром. Его поставили в Московском государственном театре "Русский балет" под руководством Вячеслава Гордеева.

- «Лебединое озеро» - выдающийся балет на музыку гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского в признанной классической постановке Мариуса Петипа был представлен публике на сцене Мариинского театра в 1895 году. С тех пор романтические образы "Лебединого озера" волнуют и взрослых, и юных зрителей, вдохновляют к творчеству балетмейстеров и хореографов всего мира, - сообщает издание «Наша Газета».

«Лебединое озеро» в репертуаре театра «Русский балет» занимает особое место. В постановке Вячеслава Гордеева, бережно хранящей великую классику, ощущается индивидуальный почерк балетмейстера, его творческий пульс. У балета в его постановке счастливый конец, он продолжает радовать сердца и души зрителей - добро торжествует.

Балет можно будет посмотреть в ККТ Космос в основном зале, 4 ноября в 19.00. Стоимость билетов от 1 200 до 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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