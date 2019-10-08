2019-10-08T16:30:29+03:00
Общество

В Арамили из аварийных домов расселили больше 150 жителей

Переезд в этом месяце ждет еще 2 семьи
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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В Арамили 152 человека расселили из аварийных домов. В новые квартиры уехали жители шести полуразрушенных зданий. Переезд в этом месяце ждет еще 2 семьи. Они заселятся в дома на улице Рабочей.

- В Арамили расселять аварийные дома по программе переселения мы начали только в этом году. Из федерального бюджета нам было направлено 113 миллионов рублей на первый этап программы. В этом году мы расселяем шесть домов, это 86 квартир. Если жилье находилось в соцнайме, то муниципалитет покупает взамен его другой квартиры. Если квартира была в собственности, то мы выкупаем жилье по оценочной стоимости, - рассказал глава Арамили Виталий Никитенко.

Так выглядит один из расселенных домов Фото: департамент информационной политики

Так выглядит один из расселенных домов Фото: департамент информационной политики

- Я 45 лет прожила в доме по адресу Рабочая 119. Он, конечно, очень старый. На крыше, как раз над моей квартирой рухнуло слуховое окно, и стена начала наклоняться вперед. Мы очень благодарны властям, что дали нам возможность переехать в новое жилье. За нашу трехкомнатную квартиру мы получили очень хорошую компенсацию. На эти деньги можно было бы купить неплохую квартиру в Екатеринбурге, но пенсионеры предпочли купить студию здесь же в Арамили, - поделилась недавно отметившая новоселье жительница расселяемого дома Светлана Алексейчикова.

Новый дом для жителей Арамили

Новый дом для жителей Арамили

Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В первый этап программы, рассчитанный на 2019-2020 годы вошли более 20 муниципалитетов. Среди них Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Туринский городской округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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