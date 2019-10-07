СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-07T18:07:23+03:00

Уральца поймали пьяным за рулем в четвертый раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уралец, уже имеющий три судимости за пьяное вождение, снова отправится за решетку. Мужчина проведет в исправительной колонии 10 месяцев. Сергей Макаров уже ни один раз садился пьяным за руль, чтобы прокатиться по Богдановичу.

- 26 июля Сергей Макаров, имея судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь управлял легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в ночное время по улице Кунавина города Богданович, где был остановлен сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Когда Сергей выйдет на свободу, по решению суда он три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU