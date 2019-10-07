Курили прямо в самолете: в выходные в Кольцово задержали двух пассажиров-хулиганов
В минувшие выходные сотрудники линейного отдела МВД России в Кольцово задержали двух пассажиров, которые курили прямо в самолетах. Первый случай произошел в пятницу, 4 октября, на борту лайнера, следовавшего по маршруту «Москва – Екатеринбург».
- В ходе проверки было установлено, что во время полета 29-летний нарушитель зашел в туалетную комнату и покурил электронную сигарету, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Согласно действующим правилам, установленным большинством авиакомпаний, на борту воздушного судна запрещено курение любых видов сигарет, в том числе и электронных.
По данному факту экипажем воздушного судна был составлен акт о нарушении пассажиром правил поведения на борту.
Аналогичная ситуация произошла вчера, 6 октября, на рейсе «Новый Уренгой – Салехард – Екатеринбург». Виновником оказался 32-летний уроженец Пермского края, который во время полета курил вейп прямо на своем месте. Его также задержали и доставили в дежурную часть.
Кстати, сегодня мы рассказывали о том, что сегодня задержали пьяного пассажира «Уральских авиалиний», который устроил дебош прямо на борту.
ИСТОЧНИК KP.RU