2019-10-07T13:13:14+03:00
Происшествия

Курили прямо в самолете: в выходные в Кольцово задержали двух пассажиров-хулиганов

Их доставили в отделение полиции и завели административные протоколы
Мария Трапезникова
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В Кольцово за выходные задержали двух пассажиров, которые курили прямо в самолетеВ Кольцово за выходные задержали двух пассажиров, которые курили прямо в самолетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные сотрудники линейного отдела МВД России в Кольцово задержали двух пассажиров, которые курили прямо в самолетах. Первый случай произошел в пятницу, 4 октября, на борту лайнера, следовавшего по маршруту «МоскваЕкатеринбург».

- В ходе проверки было установлено, что во время полета 29-летний нарушитель зашел в туалетную комнату и покурил электронную сигарету, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Согласно действующим правилам, установленным большинством авиакомпаний, на борту воздушного судна запрещено курение любых видов сигарет, в том числе и электронных.

По данному факту экипажем воздушного судна был составлен акт о нарушении пассажиром правил поведения на борту.

Аналогичная ситуация произошла вчера, 6 октября, на рейсе «Новый УренгойСалехард – Екатеринбург». Виновником оказался 32-летний уроженец Пермского края, который во время полета курил вейп прямо на своем месте. Его также задержали и доставили в дежурную часть.

Кстати, сегодня мы рассказывали о том, что сегодня задержали пьяного пассажира «Уральских авиалиний», который устроил дебош прямо на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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