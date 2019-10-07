Пьяный пассажир устроил дебош в самолете Екатеринбург – Благовещенск

В Благовещенске арестовали мужчину, который устроил дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, 38-летний пассажир ругался матом и не реагировал на замечания.

- Находясь на борту авиарейса 299 сообщением Екатеринбург - Благовещенск, выражался грубой нецензурной бранью, выражал явное неуважение к обществу, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность. На неоднократные замечания не реагировал, - говорится в сообщении.

По прибытию в аэропорт мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили проток по статье «Мелкое хулиганство». Благовещенский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

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