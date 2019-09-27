Скрутили ремнями безопасности: житель Екатеринбурга устроил дебош в самолете, возвращаясь из Вьетнама

Житель Екатеринбурга устроил пьяный дебош в самолете, который выполнял рейс из города Камрань в уральскую столицу. По данным МВД, мужчина вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. В итоге его скрутили и пристегнули ремнями безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/734461" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге задержали неадекватного пассажира.Видео: МВД РФ

- Установлено, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Екатеринбург – Камрань, во время полета 24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, создавая реальную угрозу безопасности пассажиров авиалайнера. На замечания членов экипажа мужчина не реагировал, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По прибытию в аэропорт Кольцово мужчину доставили в отдел полиции. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».