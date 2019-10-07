2019-10-07T06:50:08+03:00
Общество

На Урале объявлена высокая пожароопасность

Она продержится с 7 по 8 октября
Мария Трапезникова
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на Урале синоптики объявили высокую пожароопасностьна Урале синоптики объявили высокую пожароопасностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики объявили на всей территории Свердловской области высокую пожароопасность. Она продлится с 7 по 8 октября.

- Уровень оценивается как четвертый класс горимости по региональной шкале, - сообщается на сайте Уралгидрометцентра. – Всего существует пять классов горимости.

Скорее всего, предупреждение синоптиков связано с сухой и теплой погодой, которая установилась в последние дни и продлится до 8 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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