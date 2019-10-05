Начало следующей рабочей недели в Екатеринбурге будет теплым
Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов Цельсия
Бабье лето на Урале продолжается.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Новая неделя в Екатеринбурге начнется с почти летнего тепла. В понедельник будет облачно с прояснениями и без дождей. Ночью столбик термометра покажет +6…+8 градусов Цельсия, а днем +15…+17.
- Ветер будет западный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».
Во вторник станет чуть прохладнее. Ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов, днем +14…+16. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU