«Пострадала мать с двумя детьми»: на проспекте Ленина «Тойота» врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-05T18:47:41+03:00

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

У всех диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму

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Во втором часу дня на проспекте Ленина произошла авария. «Тойота Сиента», за рулем которой сидела 37-летняя женщина, врезалась в «ВАЗ-2110», двигавшуюся в попутном направлении. После этого иномарка ударилась о дерево.

– Водитель и пассажиры автомобиля «Тойота Сиента» получили травмы различной степени тяжести, – сообщают в УГИБДД по Свердловской области. – Двухлетний мальчик с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, резаной раной века и скулы госпитализирован в ДЦГБ.

Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье в детском кресле. Также пострадал его шестилетний брат. Он получил удар открывшейся подушкой безопасности. С ссадинами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой его тоже увезли в детскую больницу.

– Водитель автомобиля, мама детей, с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой ушибом грудной клетки и травматическим шоком госпитализирована в ЦГБ № 1, – добавили в ведомстве.

В ГИБДД отмечают, что дети находились в детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU