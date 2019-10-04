«Среди горожан кипиша нет»: в Первоуральск приедет Дмитрий Медведев

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-04T14:38:57+03:00

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В Первоуральск в этом месяце заглянет премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам нашего источника в мэрии города, ориентировочная дата визита – 15 октября. Инициатором этого стала Группа ЧТПЗ, в которую входит Первоуральский новотурбинный завод.

Вместе с тем, в Интернете появилась информация о том, что из-за визита премьер-министра в городе в срочном порядке начался ремонт дорог и фасадов. Пресс-секретарь мэрии Первоуральска Мария Попова сообщила «Комсомолке», что все работы проходят в штатном порядке. Более того – половина уже была завершена к 1 сентября.

- У нас в домах ежегодно проводят капитальные ремонты согласна плану. Они начинаются сразу после зимы и заканчиваются, обычно, к сентябрю, - отметила Мария. – Если речь идет про школы – то это тоже был плановый ремонт, он закончился перед 1 сентября. Я специально сегодня проехала по городу. Никакого кипиша среди горожан нет.

Напомним, что в этом году в Екатеринбург приезжал президент России Владимир Путин. Он посещал международную выставку «Иннопром», саммит GMIS и общался со студентами УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU