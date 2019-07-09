Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Самолет Владимира Путина приземлился в Кольцово. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит главы страны на международную промышленную выставку ИННОПРОМ и глобальный производственный саммит GMIS-2019, которые проходят с 8 по 11 июля в «Екатеринбург-ЭКСПО». Также Путин придет в УрФУ - на встречу со студентами и аспирантами заведения.
К приезду президента город готовится со вчерашнего дня. В частности, у корпуса УрФУ на Ленина, 51, заменили асфальт и установили клумбы, а располагающуюся рядом площадь Парижской Коммуны начали экстренно благоустраивать.
Территорию университета оцепили, а на месте дежурит полиция и волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU