Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-09T16:10:53+03:00

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Самолет Владимира Путина приземлился в Кольцово. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит главы страны на международную промышленную выставку ИННОПРОМ и глобальный производственный саммит GMIS-2019, которые проходят с 8 по 11 июля в «Екатеринбург-ЭКСПО». Также Путин придет в УрФУ - на встречу со студентами и аспирантами заведения.

К приезду президента город готовится со вчерашнего дня. В частности, у корпуса УрФУ на Ленина, 51, заменили асфальт и установили клумбы, а располагающуюся рядом площадь Парижской Коммуны начали экстренно благоустраивать.

Территорию университета оцепили, а на месте дежурит полиция и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU