2019-10-04T12:18:30+03:00
Происшествия

«Думал, что проскочит»: в Екатеринбурге легковушка врезалась в «скорую», которая везла людей

В аварии, к счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на Сыромолотова легковушка врезалась в машину скорой помощи. ДТП произошло около 12:00, сообщает ngzt.ru. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» и добавили, что во время столкновения «скорая» везла больных.

- Поворачивал и не пропустил, думал, что проскочит. А «скорая» ехала с мигалками, - рассказал подписчик Дмитрий.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбург факт аварии подтвердили и отметили, что обошлось без пострадавших. Больных пересадили на другую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге приступают к строительству второй ветки метро
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли почти на 16% в январе-сентябре
В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда обогреют тех, кто до сих пор дома мерзнет
На трассе Екатеринбург – Тюмень на неделю вводят реверсивное движение
На улицах Екатеринбурга, рядом с достопримечательностями, появились таблички с QR-кодами
Хотели «проставиться» на день рождения: уральцы украли продукты из дачных домиков и попали под суд
«Сбегает не первый раз»: в Екатеринбурге вторые сутки ищут Елену Есипчук
Уральскую столовую оштрафовали на 60 тысяч из-за курящих поваров
«А потом появится сквер Тимати?»: глава Екатеринбурга высказался против переименования скверов
Только по нечетным: в ГИБДД рассказали, в какие дни в Екатеринбурге чаще всего сбивают пешеходов
В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки
Сквер у Драмтеатра причислят к особо охраняемой территории
Хотел перепродать на черном рынке: в Екатеринбурге угонщику автомобилей дали пять лет колонии
Уралец отбился в суде от трехмиллионного иска за электричество
Бесплатная вакцинация против пневмококковой инфекции – новое направление медицинской помощи пожилым людям
В состав восьмого района Екатеринбурга хотят внести Широкую Речку
Вскрыл дом и влез внутрь: уральцу, укравшемуо DVD-плеер и электропилу, дали четыре года тюрьмы
«Хотела перебежать через пути, но не успела»: рядом с Кольцово грузовой поезд насмерть переехал женщину
На Шарташе за 55 миллионов продают домик у озера с зоной барбекю и бассейном
«Мощнейшее впечатление»: Елизавета Боярская прогулялась по Ельцин Центру
Созданием объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге займутся только два девелопера
«Вслед за братом»: сестра Шипулина тоже ушла из биатлона
В Екатеринбурге завтра пройдет марш в поддержку людей с онкологическими заболеваниями
Ушел из дома в черной кожанке: в Екатеринбурге 19-летнего парня не могут найти больше трех месяцев
Волейболисты с поражениями опорно-двигательного аппарата из Екатеринбурга стали чемпионами области
Экс-депутата из Екатеринбурга отправили под суд за взятку в шесть миллионов