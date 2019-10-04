«Думал, что проскочит»: в Екатеринбурге легковушка врезалась в «скорую», которая везла людей
В аварии, к счастью, никто не пострадал
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на Сыромолотова легковушка врезалась в машину скорой помощи. ДТП произошло около 12:00, сообщает ngzt.ru. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» и добавили, что во время столкновения «скорая» везла больных.
- Поворачивал и не пропустил, думал, что проскочит. А «скорая» ехала с мигалками, - рассказал подписчик Дмитрий.
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбург факт аварии подтвердили и отметили, что обошлось без пострадавших. Больных пересадили на другую машину.
ИСТОЧНИК KP.RU