«Мощнейшее впечатление»: Елизавета Боярская прогулялась по Ельцин Центру

СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-04T06:28:13+03:00

Не смотря на то, что актриса была в музее первый раз, ее голограмма каждый день встречает посетителей

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Каких только гостей не собирает у себя Ельцин Центр: недавно вот приезжал внучатный племянник Николая II, а вчера, 3 октября, туда заглянула актриса Елизавета Боярская. В столицу Урала она приехала с мультимедийным спектаклем, в котором играет Марину Цветаеву.

- Несколько лет назад Елизавета принимала участие в создании мультимедийных программ музея, а увидеть результат совместной работы у нее получилось только сегодня, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

Фото: пресс-служба Ельцин Центра

Не смотря на то, что Боярская в музее первый раз, ее голограмма встречает гостей каждый день. Фото: пресс-служба Ельцин Центра

Голос Боярской можно услышать в анимированном фильме в самом начале экспозиции. Там она читает статьи Конституции и рассказывает о том, что же для нее лично значит свобода.

Фото: пресс-служба Ельцин Центра

- Один из лучших музеев, в котором я была! – Поделилась впечатлениями сама Елизавета у себя в Instagram. – Жаль, что галопом. Обязательно вернусь, чтобы рассмотреть каждый уголочек. Правда – это мощнейшее впечатление.

ИСТОЧНИК KP.RU