В Ельцин Центр приехал племянник Николая II
Ельцин Центр в Екатеринбурге посетил принц Майкл Кентский – двоюродный брат Елизаветы II и внучатый племянник Николая II. Он прибыл на Урал в составе делегации предпринимателей Великобритании.
- Принц Кентский высоко оценил музей и поделился воспоминаниями о прежних визитах в нашу страну. Впервые он приехал в Россию в 1994 году, посетив заодно и Екатеринбург, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра. – Тогда он побывал на Ганиной Яме и на месте снесенного в 1977 году Ипатьевского дома.
Фото: пресс-служба Ельцин Центра
Фото: пресс-служба Ельцин Центра
А в июле 1998 года принц принял участие в церемонии погребения останков членов семьи Романовых. Во время экскурсии по Ельцин Центру он даже заметил себя на фотографии с этой церемонии.
ИСТОЧНИК KP.RU