СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-03T16:52:00+03:00

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В Екатеринбурге обсуждают возможность объединения Широкой речки с Академическим. Этот вопрос подняли на заседании рабочей группы по созданию восьмого административного района. Если туда войдет Широкая речка, в нем будут жить больше 220 тысяч человек. План нового района города утвердили сегодня в администрации.

- Академический район растет и динамично развивается. На днях мы открыли станцию скорой медицинской помощи. Это первое здесь государственное учреждение. Далее появятся другие организации, которые позволят жителям решать свои бытовые, семейные и другие вопросы, не выезжая из района. В Академическом будет своя администрация, что позволит более эффективно выполнять функции по управлению территорией, - отметил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Теперь Законодательному собранию предстоит принять закон о создании новой административной единицы Екатеринбурга. С этой инициативой до конца года выступят депутаты городской Думы. Затем необходимо будет официально утвердить название нового района. После этого требуется внести изменения в законы Свердловской области, касающиеся административно-территориального устройства региона и в Устав Екатеринбурга. И на последнем этапе будут решаться вопросы по формированию бюджета и руководства района, определяться затраты, необходимые для создания и размещения различных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU