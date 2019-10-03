2019-10-03T14:34:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге прекратили поиски Любови Вахрамовой

Пенсионерка пропала двое суток назад
Юлия СТАЛИНА
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Фото: поисковый отряд ПрорывФото: поисковый отряд Прорыв
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В Екатеринбурге волонтеры прекратили поиски пропавшей пенсионерки. 84-летнюю пенсионерку объявили в розыск 1 октября в Кировском районе. Вахрамова Любовь Фёдоровна нуждалась в медицинской помощи. О ее пропаже сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- На момент пропажи была одета вязаная шапка розового цвета, вязаный шарф розового цвета, светло бежевое пальто из кожзаменителя, коричневые брюки, чёрные ботинки, - рассказали в поисковом отряде.

Сегодня волонтеры отметили, что женщину нашли живой и здоровой. Пенсионерку обнаружили сотрудники скорой помощи.

- Любовь Фёдоровна сидела на автобусной остановке. Ее заметили медики и позвонили в полицию, а затем передали родственникам, - добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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