В Екатеринбурге прекратили поиски Любови Вахрамовой
В Екатеринбурге волонтеры прекратили поиски пропавшей пенсионерки. 84-летнюю пенсионерку объявили в розыск 1 октября в Кировском районе. Вахрамова Любовь Фёдоровна нуждалась в медицинской помощи. О ее пропаже сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
- На момент пропажи была одета вязаная шапка розового цвета, вязаный шарф розового цвета, светло бежевое пальто из кожзаменителя, коричневые брюки, чёрные ботинки, - рассказали в поисковом отряде.
Сегодня волонтеры отметили, что женщину нашли живой и здоровой. Пенсионерку обнаружили сотрудники скорой помощи.
- Любовь Фёдоровна сидела на автобусной остановке. Ее заметили медики и позвонили в полицию, а затем передали родственникам, - добавили там.
ИСТОЧНИК KP.RU