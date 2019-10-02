2019-10-02T18:40:16+03:00
Общество

Вязаные шапка и шарф розового цвета: в Екатеринбурге ищут 84-летнюю бабушку

Пенсионерка пропала в Кировском районе
Алина СУРИНА
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Фото: поисковый отряд ПрорывФото: поисковый отряд Прорыв
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В Екатеринбурге ищут 84-летнюю бабушку. Пенсионерка пропала вчера в Кировском районе. Вахрамова Любовь Фёдоровна нуждается в медицинской помощи. О ее пропаже сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- На момент пропажи была одета вязаная шапка розового цвета, вязаный шарф розового цвета, светло бежевое пальто из кожзаменителя, коричневые брюки, чёрные ботинки, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: среднее;

Глаза: карие;

Волосы: седые, короткие.

С собой: пакет золотистого цвета в котором находиться сумочка белого цвета. В сумочке Е-карта, картонка с адресами и телефонами родни.

Всем кому что-либо известно о месте нахождении Любови Фёдоровны, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии « ЛИСА» +7-9000-44-02-20 или заместителю руководителя отряда, Марии Шкода +7-900-203-6662.

ИСТОЧНИК KP.RU

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